La comunità dà il suo addio al dottor Avantaggiato: "Non solo medico stimato, ma una guida preziosa"

La comunità di San Martino in Rio ha dato ieri l’addio al dottor Flavio Marcello Avantaggiato, a lungo medico di base in paese, oltre che consigliere comunale per tre mandati, già presidente Avis e segretario del circolo Pd. Un addio molto partecipato, nel cortile antistante la sala consiliare della Rocca, un luogo che nell’emergenza Covid aveva ospitato un "ambuCovid", realizzato proprio con l’indispensabile contributo del dottor Avantaggiato.

In molti si sono stretti alla moglie Allison, ai figli Emma e Giacomo (che hanno voluto esprimere un saluto e un ringraziamento) e agli altri parenti. Cordoglio è stato espresso dall’Azienda Usl e dai colleghi: "Di lui resterà la forza con cui ha combattuto la malattia e con cui ha portato avanti la sua professione, la sua dedizione e l’amicizia regalata a piene mani". E poi il cordoglio dei professionisti della Medicina generale, reggiani e non solo. Fino alle parole del sindaco Paolo Fuccio: "Caro Flavio, oggi perdiamo non solo un medico stimato e competente, ma una guida preziosa che con professionalità e umanità ha saputo accompagnarci nei momenti di bisogno. Ci mancheranno la sua voce, il suo sguardo sereno, la sua presenza rassicurante. Ma non ci mancherà il suo ricordo. Perché il bene che ha seminato continua a vivere dentro ciascuno di noi".

a.le.