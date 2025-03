La comunità in preghiera per il ragazzino ricoverato

Chiesa parrocchiale gremita di persone, l’altra sera a Castelnovo Sotto: si è svolto un momento di preghiera per lo studente di 11 anni ricoverato in gravi condizioni al Sant’Orsola di Bologna in seguito a un malore improvviso, pare di natura cardiaca, che lo ha colpito domenica pomeriggio mentre si trovava nel campetto parrocchiale a Nocetolo di Gattatico, per un ritiro spirituale per i ragazzi di prima media.

Dopo le prime cure il ragazzino è stato trasferito d’urgenza in elicottero prima al Maggiore di Parma e poi nel reparto di terapia intensiva cardiologica pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, in prognosi riservata. E’ stato sottoposto a intervento chirurgico e ora le sue condizioni sono costantemente monitorate.

Il parroco, don Paolo Tondelli, ha invitato i cittadini a unirsi in chiesa per pregare per una pronta guarigione dell’undicenne e per un suo pronto rientro tra i suoi cari e gli amici. Per quasi un’ora si è riflettuto sulla sofferenza, sull’affidarsi alla fede, con le parole intervallate dai canti eseguiti dal coro parrocchiale.

Presenti anche alcuni parenti del ragazzino, oltre ad alcuni compagni di scuola. Alcuni di loro erano presenti domenica a Nocetolo. Una grande dimostrazione d’affetto di una comunità stretta attorno alla famiglia di un ragazzino che sta vivendo giorni difficili, in attesa di quei segnali di ripresa che tutti, a Castelnovo Sotto, sperano possano arrivare al più presto.

Antonio Lecci