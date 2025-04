La comunità pakistana: "Sentenza più coerente. Sia da esempio a tutti. La legge non perdona"

Bhatti Hasnain Abbas, rappresentante della comunità pakistana della Bassa, cosa pensa della sentenza di appello del processo per la morte di Saman che ha visto dare l’ergastolo ai genitori e ai cugini oltre a 22 anni allo zio?

"Finalmente giustizia è stata fatta. Saman credo che ora potrà avere un po’ di pace. Al di là di chi sia stato l’esecutore materiale del delitto, tutta la famiglia lo ha programmato".

E nella comunità dei suoi connazionali cosa si dice?

"Siamo tutti sollevati. Eravamo molto perplessi sull’assoluzione in primo grado dei cugini. Hanno avuto ciò che meritano. Ora si è fatta chiarezza e la sentenza è più coerente".

Cosa insegna questa vicenda?

"Deve essere di esempio per chi ha anche solo l’intenzione o il pensiero di torturare le figlie o le proprie mogli. La legge non perdona. Questo tremendo delitto ci ha aiutato a riflettere. Ma occorre precisare una cosa".

Prego.

"Questa discrepanza fra uomo e donna che deriva da una cultura retrograda, non ha nulla a che vedere con la religione. La famiglia-clan degli Abbas ha agito in nome dell’orgoglio e non del Corano. Ma non possiamo nasconderci dietro ad un dito: il problema del patriarcato c’è. Ma queste sentenze possono salvare altre Saman".

Sono passati quattro anni dall’omicidio. Come affrontate nella comunità l’argomento?

"Ne abbiamo parlato tanto, continuiamo e proseguiremo nel farlo. Il tema della donna e dell’emancipazione è diventato preponderante anche in moschea. C’è un aspetto che non manchiamo mai di sottolineare: il rispetto delle leggi dei luoghi che ci accolgono e ci ospitano. A dirlo è lo stesso nostro profeta. Noi ce la mettiamo tutta, poi è chiaro che, come accade in una scuola dove i professori insegnano il bene, non tutti riescono a recepire: c’è chi si laurea a pieni voti e chi viene bocciato o prende sempre insufficienze. Sia chiaro, il problema c’è, ma è più generale. Basti guardare ai numeri dei femminicidi in Italia".

Di recente a Campagnola, proprio vicino alla Novellara di Saman, una ragazza è stata salvata in tempo da madre e nipote che le impedivano di fare sport, andare a scuola, vivere all’occidentale e obbligandola a indossare il velo...

"Purtroppo siamo lontani dall’aver eliminato il problema. Ci vuole tempo per estirpare quelle tradizioni arcaiche che spesso gli immigrati si portano dietro dai loro Paesi. È proprio una questione culturale. Che poi, in Pakistan c’è la pena di morta per i femminicidi, ma comunque vengono trattati in un’ottica leggermente differente rispetto all’Italia perché c’è una società attorno figlia di vecchi retaggi".

La speranza dunque sono le seconde e terze generazioni?

"Assolutamente sì. Ma le cose stanno già cambiando: a Reggio abbiamo un’avvocatessa pakistana, a Carpi una maestra che insegna nelle scuole statali, a Modena un bravo e stimato medico. Questi sono segni di emancipazione importanti per la nostra comunità. Saman ha dato coraggio a tante di chiedere aiuto, di dire basta agli obblighi, di opporsi e di ribellarsi. Ma soprattutto di fare ciò che si vuole in libertà".