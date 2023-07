La comunità pakistana si scusa con i sanitari

Nei giorni scorsi il folle gesto di un operaio pakistano, probabilmente sotto l’effetto di alcolici, che aveva provocato evidenti danni strutturali al pronto soccorso di Guastalla, ma anche tanta paura per il personale in servizio in quel momento. E ieri mattina una rappresentanza della comunità pakistana locale ha voluto incontrare il direttore sanitario dell’ospedale della Bassa, il dottor Andrea Rizzo, per manifestare solidarietà, scusarsi a nome della loro comunità e per condannare in modo deciso il gesto compiuto dall’uomo, poi arrestato dalle forze dell’ordine per quanto accaduto.

Il gruppo di pakistani, nella sala della direzione sanitaria ospedaliera, ha voluto sottolineare il disagio provato nel sapere che un loro connazionale si era macchiato di questo reato. E hanno pure confermato come "il servizio di pronto soccorso è di tutti, va salvaguardato e rispettato, perché composto da medici e infermieri in prima linea, impegnati in un compito difficile e molto importante".

Il dottor Rizzo ha ringraziato per questo gesto simbolico, aggiungendo pure che il comportamento del loro connazionale non deve far pensare in negativo a tutta la comunità pakistana. Inoltre, il gruppo pakistano sta organizzando una raccolta di fondi destinata all’ospedale: non risarcirà il danno causato dal loro connazionale, ma vuole essere un segno di condanna verso quanto accaduto. Dal giorno successivo il danneggiamento al pronto soccorso guastallese è in servizio una guardia giurata di notte, per garantire sicurezza a strutture, operatori ed ai cittadini.

Antonio Lecci