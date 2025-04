La comunità piange Ivano Bassoli. Storico titolare del Garden Center

Una vita trascorsa tra sementi, fiori, piante e natura, quella di Ivano Bassoli, vinto a 84 anni di età da una malattia diagnosticata di recente. Bassoli abitava a Villarotta di Luzzara, dove aveva attivo anche il suo storico negozio, il Garden Center, che continua a essere gestito dai suoi familiari.

Oltre al negozio, era stato impegnato nei mercati della Bassa – in particolare a Guastalla, Luzzara, Suzzara, Novellara, Reggiolo – con il banchetto dai mille colori rappresentati dai prodotti floreali di cui era un vero esperto. Aveva iniziato l’attività di produzione e commercio da giovanissimo, insieme alla madre. Poi aveva gestito l’attività, negli anni passata ai figli. Era punto di riferimento per molti operatori del settore della floricoltura e giardinaggio, da sempre appassionato di orti e giardini.

Era inoltre amante degli oggetti di antiquariato, frequentando spesso i mercatini di settore della zona e non solo.

Possedeva una ricca collezione di modellini di auto, anche d’epoca. Il decesso è avvenuto all’ospedale civile di Guastalla, dove era ricoverato. Lascia i figli Giulio, Aurora, Andrea, i nipoti Enrico, Linda, Emma, la cara Rosetta e altri parenti. Stasera alle 20 la recita del rosario nella chiesa di Villarotta di Luzzara. I funerali di Ivano Bassoli, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono domani alle 9,30 partendo dall’ospedale di Guastalla per raggiungere Villarotta, con il corteo a piedi dal suo negozio diretto alla vicina chiesa parrocchiale del paese. Bassoli, come detto persona conosciutissima, lascia un grande vuoto in tutta la comunità del luogo.

