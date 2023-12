La comunità rende omaggio a don Paolo

Duomo gremito, ieri mattina a Guastalla, per l’addio a monsignor Paolo Pirondini, il sacerdote scomparso alla soglia dei 97 anni di età, di cui 73 di missione nella Chiesa reggiano-guastallese. C’era una parte dei cittadini a cui lui aveva fatto del bene, che aveva sempre accolto nella "sua" cattedrale, a qualunque ora, per confessare, per pregare, per dare una parola di conforto e un aiuto concreto a chiunque ne avesse avuto bisogno. È stato il vescovo Giacomo Morandi a presiedere il rito funebre, davanti ai sindaci di Guastalla e Brescello (i Comuni in cui era stato parroco), tanti sacerdoti e moltissimi cittadini di ogni età che piangono un "prete santo", un "pastore buono del popolo", come è stato definito durante l’addio. "Don Paolo – ha detto il vescovo all’omelia – ha redatto diversi testamenti. Il primo è del 1991, l’ultimo del luglio 2018. Atti da cui traspare il suo animo essenziale, sobrio, che sa cogliere che conta veramente della fede e dell’umanità". E ha aggiunto: "Ha lasciato scritto che non voleva i… ricordini. Non me la sono sentita, caro don Paolo, di assecondare pienamente questa tua volontà. Ma abbiamo fatto un compromesso. Abbiamo scelto un’immagine che dice e non dice, che rende ragione in parte alla scelta di passare inosservato. Crediamo così di aver rispettato le sue volontà". Don Paolo è deceduto alla Casa del clero di Montecchio, dove era assistito da circa sei anni. Fino ad allora era rimasto a Guastalla, al servizio della comunità pastorale, dopo essere stato parroco dal 1979 al 2007. Un prete che lascia un buon ricordo tra la gente che lo ha conosciuto. Come dimostra la notevole affluenza di persone alla camera ardente, allestita mercoledì al santuario della Beata Vergine della Porta, con la bara deposta sul pavimento, sotto lo sguardo della figura mariana a cui tanti guastallesi sono legati. Ieri mattina in duomo c’erano anche i familiari di monsignor Pirondini, stretti in un ideale abbraccio della gente della Bassa, che non ha mai dimenticato quel "pastore" sempre vestito con l’abito lungo scuro, con il sorriso pronto ad accogliere ogni persona. Un prete che preferiva restare lontano dai riflettori, ma che era capace di fare del bene, di accogliere tutti a braccia aperte, che si teneva informato sul mondo e i suoi cambiamenti. È stato ricordato, di don Paolo, anche il suo risveglio molto presto al mattino, per poter pregare. Tanto presto che spesso "anticipava davanti all’edicola l’arrivo dei giornali". Dopo la messa il feretro è stato trasferito dall’agenzia Veronesi e Pederzoli al cimitero locale, per la tumulazione, come da sue volontà di riposare per sempre nella cittadina sul Po.

Antonio Lecci