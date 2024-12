La comunità ringrazia tre storiche famiglie di commercianti:. Roncaglia (ferramenta), Zuliani (orologeria) e Castagnetti (moda)

Tanti cittadini hanno partecipato sabato, nella sala del Consiglio, alla premiazione di tre famiglie di commercianti storici di Albinea. Ringraziamenti alla famiglia Roncaglia che da 70 anni opera in un ferramenta in via Crocioni, alla famiglia Zuliani attiva da 56 anni nell’orologeria-oreficeria in via Vittorio Emanuele e alla famiglia Castagnetti che gestiva il negozio di abbigliamento sotto i portici del quartiere La Fola. In un clima molto emozionante, la sindaca Roberta Ibattici ha espresso gratitudine ai commercianti e consegnato una targa a nome di tutta la comunità e li ha premiati per "il grande impegno lavorativo e il valore sociale dell’attività svolta". Alcune persone sono intervenute per ricordare aneddoti e dire grazie alle tre attività. Al termine è stato organizzato un brindisi. Fino alla fine del ’24 sia Roncaglia che Zuliani saranno in attività e andranno in pensione con l’arrivo del 2025. Castagnetti ha chiuso nel 2021 dopo 47 anni. Il negozio del signor Fabrizio e della moglie Anna Grossi aprì nel ’74 grazie ad Aldo Castagnetti che vi lavorò con la moglie Franca Spezzamonti. All’inizio vendeva abbigliamento e biancheria per poi specializzarsi nella moda maschile.

m. b.