La comunità si accende con la festa ’Pieve in Sagra’

L’evento benefico ’Pieve in Sagra’ torna da domani a domenica, per animare la frazione guastallese con spettacoli, memoria, solidarietà. L’iniziativa, a cura del Comitato ’La Pieve’, vede il contributo di Padana Tubi e il patrocinio del Comune.

Da domani ogni sera dalle 20 aprono gli stand della gastronomia con un’ampia scelta di piatti tipici, oltre ad aperitivi e cocktail a ’La Chupiteria’. Sabato e domenica gnocco fritto d’asporto dalle 17,30 alle 19. Non mancherà, inoltre, la pesca di beneficenza, disponibile tutte le sere per chi desidera tentare la fortuna e contribuire a una buona causa.

Il palco della sagra ospiterà un ricco programma musicale: domani sera si parte con l’energia di Fiffi & Rosa, pronti a scaldare il pubblico con la loro performance, venerdì l’atmosfera si fa più sofisticata con il Natural Quintet, una band che spazierà tra i generi swing, funk e soul. Sabato salirà sul palco la Best BeFive, band garanzia di un’esibizione dinamica e coinvolgente. Domenica 7 settembre, a chiudere la sagra in grande stile, sarà il Cobaya Party.

L’evento è anche un modo per onorare la memoria di due figure importanti per la comunità locale, con una serata speciale dedicata a Gianmarco Bertazzoni ’Bagio’ e Nicoletta Zecchi.