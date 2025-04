"La comunità si congratula con Ebe Galluccio"

CASALGRANDEIl sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e l’assessore Domenico Vacondio giovedì hanno partecipato alle celebrazioni per il 173esimo anniversario della nascita della Polizia di Stato in Questura a Reggio. L’occasione, dal punto di vista della comunità casalgrandese, ha assunto ancora più importanza perché la funzionaria Ebe Galluccio (nella foto) è stata insignita di una lode da parte dei vertici della Polizia per l’aiuto e l’assistenza portata ai cittadini durante il difficile periodo della pandemia. "Siamo veramente felici – hanno detto Daviddi e Vacondio – per questo premio per la dottoressa Galluccio che risiede nel nostro comune. Un riconoscimento che va innanzitutto a una bravissima persona e a un’ottima cittadina. Nel formulare a Ebe i più sentiti complimenti per una giornata che difficilmente dimenticherà, vi è l’orgoglio da parte di tutta la comunità casalgrandese nei confronti di una rappresentante del suo territorio che, con i suoi comportamenti virtuosi, si è distinta all’interno di un’istituzione, la Polizia di Stato, determinante per garantire aiuto e sicurezza a tutti i cittadini". Un’opportunità, per l’amministrazione di Casalgrande, dunque per rinsaldare il legame tra le istituzioni del territorio provinciale con un corpo dello Stato fondamentale per garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza.

m. b.