La comunità Sikh incontra Casa Cervi

Sono già iniziate a Casa Cervi le manifestazioni per la grande festa del 25 aprile, a 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Ieri mattina una delegazione della comunità Sikh di Novellara ha fatto visita al Museo di Casa Cervi. La comunità Sikh ha subito gravi perdite sulla Linea Gotica, dove molti soldati indiani hanno combattuto e perso la vita per la nostra libertà. Il gruppo è stato accompagnato dal sindaco di Novellara, Simone Zarantonello, e da Kiranjit Kaur, consigliere comunale di Novellara, che interverrà sul palco del 25 aprile a Casa Cervi. La comunità Sikh ha ricevuto da Albertina Soliani (presidente istituto Cervi), la targa ufficiale dell’Istituto e ha contraccambiato con una foto del Tempio Sikh di Novellara, il più grande in Europa dopo quello di Londra. Un incontro "nel segno dell’amore per la terra e per la libertà" ha detto Soliani.

mg.bo.