La Conad a Fano sul campo dell’ex Mastrangelo: "Match fondamentale per la classifica"

Un’altra tappa fondamentale per la stagione della Conad (16) è quella di Fano (22), dove alle 18 va in scena la ventesima giornata di Serie A2. Ritrovata la vittoria nello scontro diretto con Macerata, dopo 7 stop di fila, il ritardo dalla terzultima piazza occupata proprio dai marchigiani si è ridotto a sole 3 lunghezze: contro l’ex Mastrangelo, tecnico dei padroni di casa, serve proseguire nella serie positiva, approfittando anche dei match delle rivali.

La situazione. In A3 retrocedono le ultime due della graduatoria e il sestetto cittadino, penultimo, guarda con grande interesse al match tra Cantù e Macerata, rispettivamente quartultima e terzultima con 4 e 3 lunghezze di vantaggio. "Sarà un match impegnativo, importante per la classifica", spiega il palleggiatore reggiano Simone Porro (nella foto). "Esserci sbloccati dopo 7 partite è sicuramente un aspetto importante, abbiamo già dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi rivale, per cui dobbiamo pensare principalmente a noi stessi".

Gli avversari. Anche Fano non può essere considerata fuori dalla zona calda, dal momento che con sole sei lunghezze di vantaggio sulla Conad, in caso di sconfitta i giochi sarebbero di nuovo in gioco, dopo un gennaio privo di vittorie. L’opposto è il tedesco Marks, ex di turno al pari del tecnico, mentre in cabina di regia gioca l’esperto Manuel Coscione, classe 1980: "Reggio ha fame di punti – afferma quest’ultimo – viene da una vittoria ed è abituata a giocare questo tipo di partite. La testa giocherà un ruolo importante in una sfida tosta e di nervi. Loro spesso hanno cambiato formazione in campionato in modo particolare nel ruolo dell’opposto, per il resto ci sono ottimi centrali come Barone e Sighinolfi".

Tra gli ospiti, invece, i giocatori con un trascorso marchigiano sono Partenio e Stabrawa.