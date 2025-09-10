La Conad al valzer delle amichevoli

Dopo quasi un mese di allenamenti, domenica prossima andrà in scena il primo test amichevole della Conad. La squadra di coach Zagni, infatti, sarà di scena alle 18 a Mirandola, contro la neopromossa Stadium che poi ritroverà nel campionato di A3, mentre il sabato seguente sarà di scena a Sirmione contro Brescia, con orario ancora da definire.
Il calendario proseguirà poi con altre due trasferte, quelle del 24 settembre al PalaSguaitzer di Mantova (ore 18,30), mentre sabato 27 Barone e compagni saranno di scena al PalaFranceschetti di Cantù (ore 17,0).
Il mese di ottobre, al PalaAnderlini di Modena, un altro match con i brianzoli (ore 18,30), mentre domenica 5, alla palestra cittadina di Rivalta, nuovo confronto con Mantova (17,30); il ciclo di test match terminerà poi sabato 11 ottobre, quando al PalaBigi arriverà Mirandola (orario ancora da decidere).
Un calendario fitto, dunque, con avversarie di pari categoria o superiore. Una serie di test che consentirà al rinnovato gruppo granata di affinare l’intesa in vista dell’esordio in campionato, previsto per il 19 ottobre sempre in via Guasco contro Savigliano. La Conad, perso il posto in A2 dopo oltre un decennio, ha decisamente voglia di tornare protagonista.