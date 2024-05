La Conad blinda in giallorosso lo schiacciatore Suraci

Quinta stagione di fila in maglia Conad per Antonino Suraci. Lo schiacciatore di Tradate, classe 1996, è il primo confermato dei giallo-rossi in vista del prossimo campionato di Serie A2, diventando a tutti gli effetti una bandiera del club cittadino: "Ho scelto di rimanere a Reggio per il progetto della società, per la fiducia che ha riposto in me negli anni, che non è scontata, per la squadra che si sta formando e per i tifosi. A Reggio mi sono sempre sentito a casa, che è un aspetto fondamentale".

Suraci ha dimostrato di saper giocare in più ruoli: "Nell’ultimo torneo mi è stato chiesto di giocare da schiacciatore e non più da opposto per aiutare la squadra in un momento di difficoltà, e tutto sommato è andata bene. So che posso ancora raffinare certi aspetti di questo ruolo, ci sono automatismi da assestare, ma non posso dirmi deluso da me stesso: la prossima stagione voglio mettermi in gioco e continuare a migliorare. Coach Fanuli mi è stato tanto vicino, come del resto i miei compagni, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti di spaesamento: avere accanto ricettori esperti mi ha tranquillizzato".