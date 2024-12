La Conad cerca il riscatto sul parquet di Ravenna: "Per salvarci non possiamo abbassare la guardia"

Archiviato lo stop in 4 set rimediato in casa con Prata di Pordenone, mangiandosi le mani per alcune occasioni non sfruttate, per la Conad bisogna subito guardare avanti e mettere nel mirino la gara in programma domani alle 18 al Pala De Andrè di Ravenna, dove i cittadini faranno visita alla Consar.

Sulla gara disputata al PalaBigi il giorno di Santo Stefano è tornato l’opposto Andrea Gasparini (foto): "Un vero peccato aver perso in questo modo – spiega il numero 13 granata – dal momento che eravamo in partita e avremmo potuto portare a casa punti importanti per muovere la classifica. Siamo stati avanti tante volte, nel terzo set siamo andati ai vantaggi, ma a quel punto alcuni singoli hanno fatto la differenza permettendo a Prata di portare a casa la vittoria. A questi livelli sono i dettagli a fare la differenza: se vogliamo salvarci dobbiamo portarci a casa l’atteggiamento messo in campo, ma sicuramente fare uno step in più per poter arrivare al nostro obiettivo".

Sulla stessa lunghezza d’onda lo schiacciatore Mattia Gottardo: "Diciamo che a caldo è difficile da digerire. Abbiamo avuto occasioni per passare addirittura in vantaggio e prendere punti importanti. È stato un peccato perché noi eravamo dentro alla partita e volevamo molto questa vittoria, ma non ci siamo riusciti. Sicuramente sono settimane dure in cui cerchiamo di spingere al massimo. In attacco forse abbiamo fatto meglio del solito. Ci sono stati un paio di errori gratuiti che possono aver fatto la differenza, però poi durante la partita siamo andati abbastanza bene. Sicuramente nel terzo set avanti di così tanto non possiamo e non dobbiamo farci riprendere, perché è vero, gli avversari erano ben attrezzati, però noi dobbiamo tenere un livello alto senza mai abbassarlo perché in questo campionato ti riprendono subito gli avversari".