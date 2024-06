La Conad ingaggia Zecca come secondo libero

Arriva da Parma il secondo libero della Conad. Ad affiancare Carlo De Angelis in seconda linea, infatti, arriva il classe 2004 Alessandro Zecca, reduce da due stagioni in A3 con il club ducale: "Sarà la mia prima esperienza in Serie A2, ma anche la prima fuori dalla mia città, una stagione impegnativa e allo stesso tempo emozionante. Non vedo l’ora di iniziare". Zecca potrà imparare molto da coach Fabio Fanuli, che in carriera ha giocato da libero in SuperLega: "Ho già conosciuto qualcuno della squadra, si respira un bel clima, accogliente e propositivo. Le premesse perché si crei un bel gruppo ci sono tutte". Nel frattempo trova squadra l’ex Christoph Marks: l’opposto tedesco si è accasato a Fano, nella matricola guidata da Vincenzo Mastrangelo.