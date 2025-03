La Conad nella tana del già retrocesso Palmi. L’imperativo è vincere. E sperare nel ko di Macerata

Una sola ricetta per la Conad (22). Vincere. E sperare, al contempo, in un passo falso di Macerata. Nella penultima giornata di Serie A2 il sestetto cittadino fa visita alle 16 al fanalino Palmi (15), già retrocesso, e ha disperata necessità di colmare il gap di 3 lunghezze che lo separa dal terzultimo posto, occupato per l’appunto dai marchigiani. Macerata scenderà in campo tre ore più tardi, ospite della capolista Tinet Prata di Pordenone, per cui portare a casa il risultato pieno, oltre che dare il pieno di morale, metterebbe ai rivali ancora più pressione.

Il regolamento – C’è un altro particolare da non sottovalutare, in questa estenuante volata conclusiva: il numero di vittorie. Ad oggi Conad e Macerata ne hanno 8 ciascuna e portare a casa la vittoria da Palmi farebbe salire gli uomini di Fanuli a quota 9: un bottino non scontato, visto che in caso di arrivo a pari punti sarebbe questo il fattore premiante. Palmi sa come far male ai reggiani, visto che all’andata si impose in 4 set: ora, però, la vittoria manca dal 19 gennaio e, da quel giorno, sono arrivati 6 ko di fila e lo spettro del ritorno in A3. "La gara dell’andata è stata una nota negativa del nostro percorso e rappresenta quello che siamo stati fin qui: le partite che dovevamo vincere, infatti, non siamo mai riusciti a portarle a casa", spiega il centrale della Conad Paolo Bonola (foto). "Abbiamo davanti a noi l’ultima opportunità per salvarci e siamo ben consapevoli di quello che dobbiamo andare a fare. Dobbiamo portare a casa i 3 punti e sperare negli altri risultati". Un pensiero sugli avversari, già retrocessi: "Nelle ultime partite hanno schierato i giocatori che hanno avuto meno spazio durante il percorso, giocheranno senza pressione".