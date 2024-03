La Conad ospita Cuneo al PalaBigi. Indispensabile strappare i punti-salvezza

A quattro gare dalla fine, e col vantaggio sulla zona retrocessione quasi azzerato, la Conad (22) ha bisogno di ripartire, con l’obiettivo di centrare la permanenza in Serie A2: al PalaBigi, alle 16, arriva la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, avversario che evoca dolci ricordi perché battuto sia in finale di Coppa Italia che in quella dei playoff della stagione 2021/22, ma che in via Guasco si presenta da terza della classe e per nulla intenzionata a fare sconti.

Il momento. La Conad occupa insieme a Pineto ed Aversa il terzultimo posto della graduatoria a +3 su Castellana Grotte, penultima, e +5 sul fanalino Ortona, che stante la situazione attuale a fine stagione retrocederebbero in A3. I giochi, tuttavia, sono ancora da scrivere: nelle ultime 6 giornate il sestetto cittadino ha conquistato solo 3 punti sui 18 disponibili, un passo davvero deficitario. L’unica consolazione viene dal calendario: al di là del valore degli avversari (Cuneo è squadra d’alto rango, poi seguirà Ravenna, quarta forza del torneo), 3 degli ultimi 4 match si giocheranno a domicilio.

A prender la parola, in chiave reggiana, è lo schiacciatore Francesco Guerrini: "Abbiamo voglia di rivalsa dopo l’ultima sconfitta e desiderio di portarci a casa il miglior risultato possibile. Cuneo è una squadra molto attrezzata e con grande esperienza, noi cercheremo di esprimerci al massimo, facendo bene il nostro gioco, poi il giudice insindacabile sarà di certo il campo".

Il centrale giallo-rosso Lorenzo Caciagli spiega il momento che si vive in squadra "Arriviamo dal kappao in 3 set di Pineto con rabbia agonistica addosso, abbiamo voglia di far bene. Mi aspetto una sfida molto intensa".

Cuneo. Reduce dal vittorioso tie-break con Siena, Cuneo schiererà una diagonale d’alto livello con l’eterno Sottile (classe 1979) in palleggio e il danese Jensen opposto; Codarin e Volpato giocano al centro, mentre Botto e Gottardo agiscono in banda. Staforini, infine, è il libero. Nei precedenti i padroni di casa sono avanti 8-7, ma all’andata sono rimasti a bocca asciutta: a guidare gli uomini di Fanuli i due ex di giornata, lo schiacciatore Preti (in Piemonte nel biennio 2020/22) ed il centrale Bonola, che vestì i colori avversari nel 2020/21.