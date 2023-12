La Conad si rafforza. Arriva il ’martello’ Preti

Nuovo arrivo in casa Conad. La formazione giallo-rossa, reduce da 3 sconfitte consecutive nel campionato di Serie A2, ingaggia lo schiacciatore classe 1992 Alessandro Preti.

Il giocatore nativo di Villach, 204 centimetri d’altezza, ha vestito nelle ultime stagioni i colori di Cuneo e Cantù, prima di partire in questa prima parte d’annata per Abu Dhabi e Dubai, dove ha partecipato a vari tornei indoor e di beach volley: "Ho scelto Reggio tra le varie proposte perché conoscevo già coach Fanuli, che mi aveva cercato prima della mia decisione di fare una esperienza all’estero. Vedo la Conad come società e squadra interessanti, il campionato è ancora aperto e la Coppa Italia si giocherà al termine della regular season, per cui sono fiducioso sulla seconda parte di stagione".