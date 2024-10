La Conad vuole cancellare lo zero in classifica

La Conad, ancora a bocca asciutta, va a caccia dei primi punti della stagione nella sfida casalinga delle 16 con Aversa (5), valida per la quarta giornata di Serie A2. Il 3-1 rimediato domenica scorsa a Brescia ha dato segni di risveglio dopo le brutte battute d’arresto con Prata e Ravenna, ma non ha cancellato lo "zero" in classifica: per far punti contro i campani servirà lo smalto dei giorni migliori, visto il valore degli avversari. I campani, infatti, arrivano in via Guasco con due vittorie consecutive alle spalle, quelle con Palmi (3-0) e Pineto (3-2), desiderosi di allungare la propria serie positiva.

La vigilia Nel pre-gara ha parlato il giovane palleggiatore reggiano Simone Porro: "Sapevamo che l’inizio di campionato sarebbe stato difficile, sicuramente il calendario non ci sta agevolando, ma abbiamo anche tanta voglia di rivalsa. Aversa? È una buona squadra, hanno un palleggiatore molto esperto, che saprà gestire al meglio le situazioni per cui noi ci adatteremo e lotteremo su ogni pallone".

Qui Aversa Nelle fila campane il punto di riferimento è l’ex di turno, Garnica: capitano della formazione cittadina che fece il "doblete" nel 2022, il 44enne italo-argentino guida Aversa dalla cabina di regia, armando il braccio di tanti atleti di valore, tra cui l’opposto Matheus Motzo. Un altro atleta con un passato illustre è il libero Rossini, che con la maglia della nazionale ha centrato numerosi risultati di prestigio, tra cui l’argento olimpico a Rio 2016.