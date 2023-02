La condanna di Eletti "Rinuncia a parte civile unico modo per aiutarlo"

"Ritengo che il fatto di non esserci costituiti parte civile possa avere avuto un suo peso nell’esito di questo processo. È sempre stata la nostra linea processuale che abbiamo perseguito con grande coerenza". Un pensiero chiaro e inequivocabile quello dell’avvocato Claudio Bassi. La sua è stata una presenza discreta e silenziosa, sempre al fianco di Sabrina Guidetti, la madre di Marco Eletti. Venerdì pomeriggio, il 33enne di San Martino in Rio è stato riconosciuto colpevole al termine del processo di primo grado per l’omicidio del padre e per il tentato omicidio proprio della madre, venendo condannato a 24 anni e 2 mesi di reclusione. Una sentenza benevola, certamente, se si pensa a quelle che era la richiesta del pm Piera Cristina Giannusa (ergastolo), salutata con lacrime liberatorie e di commozione da parte della signora Sabrina: "Per noi, l’esserci stati, semplicemente come parte offesa, si è rivelato un modo, l’unico proceduralmente ammissibile, di poter aiutare il figlio – aggiunge il legale – Senza voler assolutamente sminuire una tragedia e un fatto di grande gravità, la volontà della signora Guidetti è sempre stata quella di sostenerlo in tutti i modi. La linea che abbiamo tenuto, lineare e coerente fin dall’inizio, è stata proprio volta a dare seguito a questa volontà".

In una vicenda in cui non ci sono vincitori, ma solo sconfitti, come ha sostenuto l’avvocato Luigi Scarcella, uno dei difensori di Eletti assieme a Domenico Noris Bucchi, nella sua arringa, la sentenza rappresenta una piccola ‘finestra di opportunità’, quella, come sottolineava la madre, di poter ricostruire un rapporto col figlio su basi nuove: "La speranza è quella – rimarca Bassi – Gli incontri tra la mia assistita e il figlio sono stati costanti in tutti questi mesi in carcere, e anche ad ogni udienza, i due hanno sempre avuto modo di interagire, seppure brevemente, lontano dai riflettori. Speriamo che davvero questa relazione si possa rinsaldare col tempo". Infine, si avvicina sempre di più il ritorno della signora Guidetti nella casa di via Magnanini a San Martino. A fine dicembre era giunta la notizia del dissequestro parziale del piano superiore della villetta dove vivevano gli Eletti. Ora, è intenzione del legale di procedere all’istanza anche per quanto riguarda il piano terra, quella che fino a ieri era ancora una scena di un crimine: "Credo che ora ci siano le condizioni per poter arrivare a ‘liberare’ anche quella parte della casa e ridare ulteriore serenità e stabilità alla signora Guidetti in questo suo nuovo percorso", conclude l’avvocato Bassi.

Nicola Bonafini