La confessione dell’ex Br Azzolini. L’avvocato delle vittime di via Fani:: "Ora racconti la verità su Moro"

di Alessandra Codeluppi

Ha aperto una breccia non solo nel processo, ma anche nella storia, dopo mezzo secolo. Le sue parole hanno avuto un effetto deflagrante, colpendo al cuore anche i parenti delle vittime del sequestro di Aldo Moro. Lauro Azzolini, 82 anni, ex membro delle Brigate rosse, ha rivelato lunedì nel processo di Alessandria una circostanza inedita: "Io c’ero, quel giorno di 50 anni fa alla Cascina Spiotta. Tutto precipitò in un minuto e morirono due persone che non avrebbero dovuto morire". È lui il militante sconosciuto che, il 5 giugno 1975, riuscì a far perdere le proprie tracce. I carabinieri erano intervenuti alla Spiotta per liberare l’imprenditore vinicolo Vittorio Vallarino Gancia, rapito dalle Br 24 ore prima. Nel conflitto a fuoco morì un appuntato dell’Arma, Giovanni D’Alfonso: martedì Azzolini si è rivolto al figlio del carabiniere Bruno, dicendogli "Mi dispiace". E poi ha parlato di Mara Cagol, l’altra persona che morì, militante delle Br e compagna di Renato Curcio, capo e imputato così come Mario Moretti: "L’ultima immagine che non dimenticherò mai – ricorda Azzolini – è di lei ancora viva con entrambe le braccia alzate, disarmata, che urlava di non sparare".

Un racconto che l’avvocato Valter Biscotti, legale delle vittime di via Fani, ha accolto sollecitando l’ex Br perchè riveli ulteriori verità: "Bene ha fatto Azzolini ad ammettere che era alla Cascina Spiotta durante lo scontro a fuoco. Ora però dica tutto anche sul suo ruolo come membro esecutivo durante il sequestro Moro e soprattutto dove si tenevano le riunioni, chi era il padrone di casa, chi vi partecipava, chi batteva a macchina i comunicati e dov’era la prigione di Moro".

L’avvocato Davide Steccanella, difensore di Azzolini, da noi interpellato, si dice "allibito": "Ci mancherebbe altro che io replichi all’avvocato Biscotti durante il processo in corso, tanto più se lui si riferisce a fatti all’evidenza totalmente estranei al procedimento di Alessandria", aggiungendo poi: "Credo che ognuno sia libero di dire ciò che vuole". A commento della rivelazione di Azzolini, Steccanella rimarca: "Credo che in tribunale sia stata percepita la sofferenza e la fatica emerse dal suo racconto".

Curcio è assistito dall’avvocato Vainer Burani, che commenta così le parole del collega Biscotti: "Sono passati 47 anni dal caso Moro, una vicenda che fa parte della storia del nostro Paese. Credo che sia necessario osservarla con un occhio anche storico, non solo da giornalista o da avvocato. Verità storica e processuale possono fare parte l’una dell’altra, ma non sempre coincidono: è giusto parlarne della vicenda Moro, ma a 360 gradi. In passato le Br dissero che si poteva farlo, ma senza nascondere alcunché e senza dare per scontato che qualche parte non abbia mai sbagliato. La storia è una cosa, l’aula del tribunale un’altra". A supporto Burani cita un articolo di stampa: "Un giornalista rivelò a un collega di aver saputo in persona dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che Mara Cagol fu uccisa a sangue freddo".