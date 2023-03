La consegna della pagella crea preoccupazione Ma basta sapersi organizzare per stare sereni

La consegna della pagella scolastica è sempre un momento di ansia e preoccupazione: hai paura dei voti e dei commenti da parte dei genitori. In realtà, non dovremmo essere così tanto preoccupati perché, in fondo, se sappiamo di aver fatto del nostro meglio e ci siamo impegnati, dovremmo essere abbastanza sereni.

Se ognuno di noi sa di aver fatto il proprio dovere, di aver studiato con impegno per una verifica o un’interrogazione, il voto che si riceve sarà quello giusto anche se, magari, non è proprio così.

Penso che una pagella, con i suoi voti, serva per farci capire se il nostro metodo di studio stia funzionando oppure no. Se per caso capita di prendere un’insufficienza, non dobbiamo allarmarci, c’è sempre modo di recuperare.

Se si vuole ricevere voti alti bisogna sapersi anche organizzare, come anticipare qualche compito in modo che il giorno successivo tu possa dedicarti allo studio di altre materie.

Il cammino scolastico è lungo e faticoso. Ma, come quando raggiungi la vetta di una montagna, la sensazione di orgoglio e soddisfazione per i risultati conseguiti è davvero gratificante.

Quando è arrivata la pagella del primo quadrimestre ero un po’ agitata, non posso negarlo, però so che il mio primo pezzo di strada l’ho percorso con tanto impegno, quindi questo mi ha tranquillizzata.

Poi, una volta vista la mia pagella, mi sono sentita come un uccellino: libera e pronta per spiccare di nuovo il volo verso la conclusione dell’anno scolastico.

Aggiungerei con qualche consapevolezza in più: l’appoggio dei professori.

Perché alla fine non sono così diversi dalle maestre della scuola primaria, come temevo, ma sono sempre pronti ad aiutarti e a supportarti se sei in difficoltà.

Ricordiamoci quindi che la scuola non è fatta solo di voti e a volte di note. Ma di persone, scoperte, incontri, amicizie.

Tutti valori da ricordare per non sentirci soli nel percorrere questo cammino e affrontare con responsabilità ogni giorno le sfide che ci aspetteranno.

Margherita Boschini I A

(autrice anche del disegno qui sopra)