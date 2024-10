La consigliera Cigarini ora veste ’in azzurro’: "Più forti in provincia"

"Esprimiamo grande soddisfazione per l’entrata in Forza Italia della consigliera comunale di Castellarano Anna Cigarini (foto)". Gianluca Nicolini e Giuseppe Pagliani, esponenti di Forza Italia, annunciano l’ingresso nel partito della consigliera. "Pur rimanendo – dicono Nicolini e Pagliani – all’interno del gruppo che caratterizza il centrodestra in consiglio a Castellarano, l’ottima consigliera Anna Cigarini affiancherà il collega Andrea Panciroli anch’esso iscritto a Forza Italia e membro della direzione provinciale del partito. Forza Italia prende un nuovo slancio nel comprensorio delle ceramiche dov’è in prima linea per la difesa del pronto soccorso di Scandiano. Il partito si rafforza in provincia e noi ne siamo molto felici". Nei comuni del comprensorio ceramico è nato anche il comitato elettorale a sostegno di Giuseppe Pagliani candidato capolista alle elezioni regionali: sono oltre 100 gli amici ed eletti che hanno aderito al comitato con sede in Corso Garibaldi a Scandiano.

m. b.