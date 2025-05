La Consulta Centro Storico: "Emissioni a norma"

Sollecitata da cittadini attivi nell’area delle vie Toschi, San Filippo, Don Jodi, San Martino e Fontanelli, la Consulta Centro Storico – dopo che il Comune nel proprio regolamento ha attivato tutte le Consulte sulle problematiche relative alle antenne – ha richiesto nello scorso marzo all’Arpae una verifica aggiornata sulle emissioni della grande antenna Telecom da molti anni in loco. Risaliva infatti al 2016-17 l’ultima volta in cui la situazione era stata monitorata.

"I risultati delle rilevazioni, condotte dal 23 aprile al 20 maggio tramite apparecchiature poste sulla sommità della vicina sede di Unindustria, sono stati pubblicati nella giornata di venerdì scorso – fanno sapere dalla Consulta –. Pur avvertibilmente più intense di 9 anni fa (al pari del resto del traffico telefonico), le emissioni rientrano abbondantemente nelle soglie previste per simili impianti con frequenze tra 0,1 MHz e 300 GHz. In effetti, rispetto al valore di attenzione posto per legge a 15 V/m, le medie giornaliere verificate si sono collocate a quota 5,02, con punte massime a 6,48 V/m (nel 2016 rispettivamente poco sotto 1 V/m e circa 2 V/m). Questi risultati delineano dunque un posizionamento in una tranquillizzante ’fascia verde’, individuata al di sotto della metà dei valori da fascia di attenzione".

La Consulta è "lieta che questo controllo abbia dato esito confortante, ferma restando l’esigenza di futuri monitoraggi periodici".