La Consulta perde pezzi "Inutile, ce ne andiamo"

(Segue dalla prima) Col passare dei mesi (e degli anni!), abbiamo però capito che il passaggio alla ’fase nuova’, come disse l’allora presidente della Provincia Manghi, consisteva nell’attendere la partenza di un vecchio autobus, però senza autista e senza una destinazione. Dal 2018 ad oggi solo 7 incontri, troppo pochi se pensiamo che la nostra regione è stata classificata come Distretto di mafia dal Procuratore Generale della Corte d’Appello Lucia Musti. Il fulcro di questo distretto è la nostra provincia, dove nel suo capoluogo si è celebrato un maxi-processo e dove è stato sciolto per mafia il primo comune dell’Emilia-Romagna, Brescello. Alla Consulta manca una segreteria organizzativa e una figura dedicata a facilitare le comunicazioni tra i partecipanti; inoltre non è stato mai redatto un verbale e le poche proposte esterne, come quella della Cgil di invitare il Procuratore Paci e il Prefetto Rolli al tavolo, sono cadute nel vuoto più assoluto. Così è stato per la nostra richiesta di convocazione urgente a seguito delle gravi dichiarazioni del candidato a sindaco di Cutro Antonio Ceraso. Questo denota l’investimento piuttosto scarso che è stato fatto in questi anni su questo organismo, spinto forse da un’idea approssimativa e confusa su come affrontare il tema nel nostro territorio. Oppure da un’idea molto chiara e precisa su come deve funzionare una Consulta. Chissà? Sperpero di un patrimonio di cultura e conoscenza. I gruppi di lavoro sono rimasti al palo, nonostante l’impegno profuso da alcuni esperti. Infine la costituzione della Cabina di regia ristretta per facilitare il lavoro e il confronto, si è verificata inutile. Siamo dispiaciuti perché le premesse c’erano tutte a partire dal comitato scientifico composto da figure del calibro di Stefania Pellegrini ed Enzo Ciconte. La nascita dello Sportello Legalità e Giustizia del Comune di Reggio, che noi abbiamo accolto con interesse e che non è stato però frutto del lavoro della Consulta, pensavamo che portasse quel dinamismo necessario tra i componenti, ma il problema della mancanza di coordinamento da parte del Comune è evidente. A cosa servono Commissioni e Consulte? Per cercare di governare i fenomeni o per dare l’idea all’opinione pubblica che qualcosa si sta facendo? Ne usciamo, anche da qui, come testimoni di quello che per noi è un fallimento ma sereni e certi di aver dato il nostro contributo per cercare di cambiare le cose; certi anche di aver fatto il nostro dovere come Movimento e come cittadine e cittadini. Siamo convinti che la qualità e l’esperienza dei componenti del tavolo, sarà capace di cogliere le riflessioni e le critiche che abbiamo qui esposto con interesse costruttivo e onestà intellettuale. Buon lavoro a tutti e arrivederci sul campo.

Movimento Agende Rosse