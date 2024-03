La Consulta tranquillizza: "Nessuna autorizzazione e lavori mai cominciati"

"Il progetto di costruzione di un’antenna di telecomunicazioni in via Fenulli non ha ancora ottenuto alcuna autorizzazione né, tanto meno, sono iniziati i lavori: avviato invece un positivo confronto con Comune e cittadini per trovare una posizione migliore". Lo afferma il coordinatore della Consulta D del Comune, Federico Macchi, dopo la preoccupazione espressa – anche attraverso una petizione – daa alcuni residenti del quartiere Migliolungo. "Dopo la richiesta depositata a febbraio dal gestore WindTre – spiega – dopo che il progetto iniziale che prevedeva di collocarla in via Assalini e diverse altre alternative proposte dall’Amministrazione erano stati scartati, la consulta ha incontrato col quartiere il 21 febbraio scorso dove è stato espresso parere negativo".