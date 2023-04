"La convenzione d’uso esclusivo dura fino al 2052, poi non sappiamo cosa succederà"

"Mi impegno a restituire la città più bella di come ce l’hanno consegnata". Con questa frase, presa in prestito dal giuramento dei politici ateniesi che cita in virtù dei suoi studi classici, Simona Giorgetta di Mapei Stadium srl risponde sulla convenzione d’uso esclusivo che scadrà nel 2052. Data nella quale lo stadio tornerà teoricamente nelle disponibilità del Comune. Un documento – che faceva parte del ‘pacchetto’ dell’asta fallimentare dello stadio – e che ha ‘riesumato’ l’assessora allo Sport Raffaella Curioni nei giorni scorsi, durante le polemiche sul tricolore allo stadio, in un suo decalogo di risposta ai tifosi (i quali non l’hanno preso molto bene, contestandola con tanto di striscione appeso sulla rete del Campovolo). "Si tratta di un contratto di concessione d’uso dello stadio che era stato stipulato fra Comune e Mirabello 2000 (la società che poi portò i libri in tribunale, ndr) siglata nell’agosto del 1994 – spiega Giorgetta – Dopo che Mapei ha acquistato lo stadio, con un atto notarile e a seguito della registrazione della curatela fallimentare, ha prorogato la scadenza della concesione ad uso esclusivo fino al 2052. Cosa accadrà? Non lo sapremo, mancano tanti anni. Spero saremo ancora qui a impegnarci per questo stadio e che nel frattempo sarà diventato ancora più bello". Infine, sull’assenza da parte dell’Amministrazione ieri alla conferenza (che un po’ stonava...) Giorgetta ha tagliato corto: "Era pensata per i giornalisti e i media dopo le anticipazioni delle scorse settimane, un momento per fare chiarezza e raccontare cosa faremo".

Nella foto l’inaugurazione dell’ex stadio Giglio nel’95

dan. p.