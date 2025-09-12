Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
ReggioEmilia
CronacaLa coop Andria compie 50 anni
12 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
  La coop Andria compie 50 anni

La coop Andria compie 50 anni

Mezzo secolo di storia per il punto di riferimento di chi vuole abitare in comunità e vivere in armonia

Quartiere Coriandoline ideato da Andria

Quartiere Coriandoline ideato da Andria

Per approfondire:

La cooperativa di abitanti Andria festeggia il mezzo secolo di vita. La coop di Correggio celebra l’evento con mostra, dibattito e festa a palazzo dei Principi, domani, con una manifestazione dal titolo ’Luoghi e comunità’ per ricordare quanto Andria ha realizzato in questi cinque decenni e per rimarcare gli obiettivi ancora validi oggi: creare luoghi in cui abitare e comunità in cui vivere in armonia e serenità.

Alle 16 l’inaugurazione della mostra ’Luoghi e comunità’, un viaggio tra opere d’arte, narrazioni, libri, video, musiche e fotografie d’autore che hanno realizzato per Andria i numerosi artisti (da Ghirri a Boni, da Pederiali a Cavazzoni, da Taparelli a Luzzati e tanti altri) che hanno collaborato con la coop correggese nel tempo. La mostra è allestita alle gallerie espositive del Palazzo fino al 5 ottobre. Dalle 17 ’Dialogo e riflessioni’ con ospiti lo scrittore Ermanno Cavazzoni, l’urbanista Elena Granata, l’assessore regionale Giovanni Paglia e istituzioni locali. A seguire un’apericena alla corte del Palazzo (in collaborazione col laboratorio socio-occupazionale Lavoriamoci e Pro loco) con accompagnamento musicale del trio Only Three (Stefania Montanaro alla voce, Stefano Papini al piano, Stefano Belluzzi al contrabbasso). Attiva in una decina di Comuni della pianura e pedecollina reggiana – da Novellara ad Albinea e Quattro Castella, oltre che a Carpi – Andria continua ad essere un punto di riferimento per coloro che desiderano abitare in case e luoghi pensati per vivere bene.

a.le.

