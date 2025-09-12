La coop Andria compie 50 anni

La cooperativa di abitanti Andria festeggia il mezzo secolo di vita. La coop di Correggio celebra l’evento con mostra, dibattito e festa a palazzo dei Principi, domani, con una manifestazione dal titolo ’Luoghi e comunità’ per ricordare quanto Andria ha realizzato in questi cinque decenni e per rimarcare gli obiettivi ancora validi oggi: creare luoghi in cui abitare e comunità in cui vivere in armonia e serenità.

Alle 16 l’inaugurazione della mostra ’Luoghi e comunità’, un viaggio tra opere d’arte, narrazioni, libri, video, musiche e fotografie d’autore che hanno realizzato per Andria i numerosi artisti (da Ghirri a Boni, da Pederiali a Cavazzoni, da Taparelli a Luzzati e tanti altri) che hanno collaborato con la coop correggese nel tempo. La mostra è allestita alle gallerie espositive del Palazzo fino al 5 ottobre. Dalle 17 ’Dialogo e riflessioni’ con ospiti lo scrittore Ermanno Cavazzoni, l’urbanista Elena Granata, l’assessore regionale Giovanni Paglia e istituzioni locali. A seguire un’apericena alla corte del Palazzo (in collaborazione col laboratorio socio-occupazionale Lavoriamoci e Pro loco) con accompagnamento musicale del trio Only Three (Stefania Montanaro alla voce, Stefano Papini al piano, Stefano Belluzzi al contrabbasso). Attiva in una decina di Comuni della pianura e pedecollina reggiana – da Novellara ad Albinea e Quattro Castella, oltre che a Carpi – Andria continua ad essere un punto di riferimento per coloro che desiderano abitare in case e luoghi pensati per vivere bene.

a.le.