La coop Andria compie mezzo secolo: festa grande al teatro Asioli

La cooperativa Andria di Correggio compie il mezzo secolo di vita. E per celebrare questo importate momento organizza un evento dal titolo "Il cammino si fa con l’andare", in programma domani, venerdì 11 aprile dalle 9,30 alle 12,30 al teatro Asioli di Correggio, per portare i cittadini a riflettere sul valore culturale, sociale e identitario del recupero urbano e dell’abitare. In questo incontro saranno presentate esperienze significative e approcci originali, a cui seguirà il confronto sul ruolo della cooperazione tra istituzioni, progettisti, abitanti e comunità nel creare luoghi ricchi di significato e interesse.

Dopo i saluti del sindaco Fabio Testi, sono previsti gli interventi di Rossana Zaccaria (presidente nazionale Legacoop Abitanti), Luca Borghi (presidente di Andria), Marcello Capucci (responsabile dell’Area territorio, città e paesaggio della Regione Emilia-Romagna) e Giulia Angelelli (responsabile dell’Area politiche per l’abitare della Regione). Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Rinaldi, presidente dell’Ordine architetti di Reggio, oltre che a Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative. A moderare l’incontro sarà Angela Silvia Pavesi, professore associato del Dipartimento Abc del Politecnico di Milano. Nel corso dell’evento correggese è prevista anche la presentazione della pubblicazione legata al racconto dei 50 anni di vita di Andria.