La coop di comunità San Rocco si consolida e guarda al futuro

A meno di due anni dall’avvio delle attività, la cooperativa di comunità San Rocco di Ligonchio affida la presidenza a Sara Scaruffi, registra un numero di soci in costante aumento e chiude il bilancio 2024 in pareggio, confermando la solidità dei progetti e la sua capacità di generare valore nel territorio dell’Appennino. La cooperativa di comunità San Rocco nasce il 10 settembre del 2021, fondando le sue radici nello spirito della omonima Società di Mutuo Soccorso che un gruppo di Ligonchiesi emigrati fondò nel 1910 a Chicago. L’intento, oggi, è quello di porsi come protagonista nello sviluppo territoriale di Ligonchio e di creare opportunità di vita, lavoro e benessere nelle aree interne dell’Appennino Reggiano. Valorizzazione delle memorie dei residenti e della comunità più allargata, promozione delle peculiarità ed eccellenze del territorio, turismo di prossimità e delle radici, educazione alla natura e alla lentezza, attivazione, sviluppo della comunità locale, imprenditorialità: questi i valori cardine.

Nel ’23 la coop ha rilevato la gestione dell’Hotel di Montagna Rifugio dell’Aquila, struttura turistica di qualità e di dimensioni importanti. Il Rifugio dell’Aquila nei primi due anni di gestione della cooperativa è diventato punto di riferimento per numerosi progetti con l’attivazione di partnership importanti: Centro visita del Parco; Base logistica dell’Atelier delle acque e delle energie in collaborazione con Parco e Reggio Children; tappa del Sentiero Spallanzani; tappa di Appennino Bike Tou.

La cooperativa San Rocco ha chiuso il 2024 con numeri incoraggianti: il valore della produzione ha raggiunto i 716.000 euro (erano 503mila nel ’23) mentre sul fronte occupazionale, l’anno ha visto l’attivazione di 24 posizioni lavorative; il 65% dei dipendenti ha meno di 35 anni.