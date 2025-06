La coop sociale L’Ovile amplia la sede a Mancasale

È all’insegna della sostenibilità lo sviluppo della cooperativa sociale L’Ovile, che ha inaugurato l’ampliamento della sede di via De Pisis, dove da anni si trovano gli uffici e le strutture dedicate alle lavorazioni industriali di una realtà, giunta al suo trentaduesimo anno di attività, che oggi conta 415 dipendenti. Si tratta di 2.770 metri quadrati che vanno ad ampliare, con un capannone attiguo, la sede del civico 9 di via De Pisis, nel quartiere industriale di Mancasale.

"Questi nuovi ambienti – sottolinea il presidente de L’Ovile, Valerio Maramotti – ci consentiranno di ampliare non solo le lavorazioni industriali, ma anche di trasferire in un’unica sede le attività di consulenza, formazione, comunicazione ed educazione alla sostenibilità realizzate con il marchio Ecosapiens". Nel 2024, Ecosapiens ha raggiunto oltre 18.000 alunne e alunni con attività didattiche, laboratori esperienziali e uscite in ambiente; ha inoltre accolto oltre 1.700 turisti nelle aree naturali gestite direttamente, tra le quali l’Oasi WWF di Marmirolo e la Riserva Naturale delle Salse di Nirano (Modena).

In occasione dell’inaugurazione della nuova struttura, L’Ovile ha presentato un articolato bilancio di sostenibilità che evidenzia, tra l’altro, l’uso esclusivo di energia da fonti rinnovabili e un livello crescente di autoproduzione da fotovoltaico con cui L’Ovile alimenta il fabbisogno di tre strutture di accoglienza per persone con disagio psichico a San Giovanni di Novellara (Casa Giorgio Iori), a Correggio (Casa Saman, per minori) e a Reggio (Casa Carlo Livi).