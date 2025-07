La coop Valcampola in liquidazione

È in liquidazione coatta la cooperativa sociale di comunità Valcampola di Pecorile. Aveva iniziato ad operare, a fine 2023, nei locali di proprietà del Comune di Vezzano con i servizi di bar, ristorante e punto vendita. Un’esperienza però interrotta dopo solo un anno. Alcuni ex dipendenti oggi denunciano il mancato pagamento degli ultimi stipendi: "A Pecorile – dicono – il sogno della cooperativa è diventato un incubo. Il progetto, che ha animato questa piccola borgata di 300 abitanti, ha visto decollare le attività di bar di paese, ristorazione e bottega. La cooperativa ha sia ridato al paese quegli spazi di incontro utili alla vita di comunità, ma anche offerto servizi di qualità alla clientela di passaggio. La nevicata dell’8 dicembre 2024 ha sancito la chiusura della Valcampola lasciando purtroppo tanta amarezza e poca chiarezza sulle sue sorti".

Segnalano in particolare che i "cinque dipendenti si sono ritrovati senza il proprio lavoro senza alcun preavviso con tre mensilità non corrisposte. La cooperativa è in liquidazione coatta e, dalle informazioni raccolte, ci sarebbe un debito di 80-100mila euro". Sgomento anche tra i residenti del paese che hanno perso il loro luogo di aggregazione e servizi così come tutti i clienti che hanno trovato la porta dell’attività chiusa senza nessun cartello.

"Il locale – sottolineano sempre alcuni ex dipendenti – versa in stato di abbandono e al proprio interno si trovano ancora beni di consumo deperibili prossimi alla scadenza o probabilmente già scaduti. Perché questa realtà che funzionava e ha portato bellezza, valori, servizi, comunità e qualità ha visto chiudere i battenti in modo così inaspettato a pochi giorni dal primo anniversario dell’apertura?".

Il sindaco di Vezzano Stefano Vescovi, interpellato dal Carlino, ha ricordato che il locale del Comune era stato concesso, a titolo gratuito, alla cooperativa essendo l’unica attività della frazione. "L’immobile – spiega Vescovi – dovrà tornare in possesso al Comune. Siamo disponibili ad ascoltare, per un supporto, gli ex dipendenti. Nel periodo invernale siamo stati messi in conoscenza della situazione debitoria importante. C’è stato un tentativo di ricapitalizzazione con l’intento di proseguire l’attività con un nuovo consiglio di amministrazione. Il tentativo di creare un altro gruppo di gestione è fallito. Il titolare del procedimento è il revisore dott. Rosati con il quale la coop è in contatto da mesi: presumo abbia già depositato la relazione conseguente; ad oggi non ne siamo stati informati". Prosegue il sindaco: "Dispiace per l’epilogo. È un progetto sul quale abbiamo lavorato molto. Non appena torneremo in possesso dell’immobile valuteremo il da farsi confrontandoci con la cittadinanza come fatto in passato".

Matteo Barca