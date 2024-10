La Cooperatori celebra la Beliaeva

Il presidente della Cooperatori Paolo Pè ha riunito il settore handbike della società per celebrare i brillanti risultati ottenuti nell’anno da Natalia Beliaeva. Nella sua introduzione Pè ha ricordato il compianto William Bonvicini, fondatore della scuola handbike, ed ha esposto una relazione sui risultati agonistici e sociali dell’associazione, attribuendo i meriti anche ai tecnici e ai volontari. L’evento si è svolto alla presenza dell’assessore allo sport del comune reggiano Stefania Bondavalli e dei rappresentanti dei principali partner che sostengono l’attività della scuola handbike, Conad e Tecnocasa.

Durante la cerimonia è stata consegnata a Natalia la maglia tricolore, conquistata grazie alla vittoria nei campionati italiani di ciclismo paralimpico 2024 di Montesilvano, sia in linea che a cronometro, per la categoria WH1. Inoltre, Natalia detiene anche quest’anno, sin dalla prima prova, la maglia rosa del Giro d’Italia Handbike, competizione che ha già vinto per sei edizioni consecutive. La sua conferma è attesa nell’ultima prova in programma a Como il prossimo 20 ottobre. Gli sponsor hanno evidenziato l’importanza di sostenere atleti come Natalia, che non solo rappresentano un esempio di determinazione e talento, ma contribuiscono anche a promuovere lo sport paralimpico a livello locale e nazionale. Nel corso della cerimonia, così l’assessore Stefania Bondavalli: "I miei complimenti vanno a Natalia per i risultati ottenuti ed a tutte le persone che le sono vicine nella scuola di sport e di vita della Cooperatori; indossando la maglia tricolore nelle prossime gare nazionali ed internazionali Natalia rappresenterà la nostra città e sarà l’orgoglio di tutti i reggiani".

La Bondavalli ha inoltre sottolineato l’impegno di Natalia e di tutti gli Handbikers della Cooperatori nel Progetto Pedala in Sicurezza che ogni anno educa alla sicurezza stradale oltre mille studenti.