La Correggese batte l’Agazzanese a domicilio. Biancorossi a due punti dalla capolista

AGAZZANESE 2 CORREGGESE 3

AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Bragalini (1’st Maffezzoli), Gueye, Reggiani, Vago (46’st Bakraoui), Mehmetaj (20’st Leone), Soumahoro (13’st Farina), Carella (37’st Concari), Mastrototaro, Vai. A disp.: Di Maio, Barba, Haldeda. All.: Piccinini

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Pipoli, Covili (38’st Galli), Caselli, Benedetti, Errichiello (13’st Galletti), Bassoli (29’st Vernia), Antenucci (45’st Carini), Siligardi (42’st Leonardi), Calì. A disp.: Cipriani, Ferrari, Truzzi, Cappelluzzo. All.: Rossi

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone

Reti: Benedetti (C) al 10’pt, Mehmetaj (A) al 21’pt, Antenucci (C) al 43’pt, Bassoli (C) al 6’st, Mastrototaro (A) su rig. al 40’st.

Note: partita giocata sul sintetico del Fiorenzuola. Ammoniti mister Rossi, Soumahoro, Piccinardi e Galletti. Angoli: 4-6. Recuperi: 2’ e 4’.

Non molla di un centimetro la Correggese, che nel recupero del ventiquattresimo turno si prende tre punti sul difficile campo dell’Agazzanese (38), e sale a 53 punti a -2 dalla capolista Nibbiano e Valtidone.

Il successo prende forma nel primo tempo: biancorossi che partono fortissimo e sfiorano tre volte il gol con Siligardi, che al 10’ pennellerà da corner per Benedetti che non sbaglia.

I piacentini non ci stanno e trovano il pari al primo tentativo: calcio piazzato e pari di Mehmetaj di testa.

La Correggese ritorna alla carica e Antenucci fa un gol da bomber fissando il 2-1 reggiano.

Nella ripresa arriva subito il tris con un tiro potente di Bassoli, ma nel finale l’Agazzanese accorcia (rigore Mastrotaro) e poi cerca il 3-3 che non arriva.