La Correggese fa visita alla corazzata Pistoiese

Due trasferte complicate attendono oggi dalle 15 le formazioni reggiane di Serie D, con la capolista Lentigione (16 punti) in visita all’Imolese (10) e la Correggese (10) che gioca sul difficilissimo campo della Pistoiese (15).

Lentigione. Dopo 7 giornate la formazione di Ivan Pedrelli è in testa da sola, con una sola sconfitta, proprio come l’Imolese; entrambe sono in serie positiva e dunque la trappola per i reggiani è pronta a scattare, anche perché la formazione bolognese ha la miglior difesa del campionato con sole 3 reti subite. La coperta è comunque corta, perché i gol segnati sono solo 4 e dunque la classifica che la vede al 7° posto alla pari con altre 4 (tra cui la Correggese), è di fatto veritiera. Il tecnico dell’Imolese è l’argentino Ivan Marcelo Potepan. Il Lenz è senza lo squalificato Capiluppi e l’infortunato Valerio Nava.

Correggese. "E’ la partita più difficile – dice il tecnico Maurizio Domizzi – ma di contro sono curioso su come possa reagire la mia squadra contro una corazzata fatta per puntare alla promozione in C. Noi stiamo complessivamente bene, ma siamo un po’ corti (in settimana sono arrivati due giovani, Peter Piccolo e Tommaso Taparelli, ndr), anche perché mercoledì saremo ancora in campo in Coppa Italia. Comunque con la Pistoiese non vogliamo fare solo una bella figura, ma cerchiamo punti importanti per la classifica". Nella Correggese, fuori per infortuni Sarzi, Barbuti, Ghizzardi e alcuni under. I toscani, allenati da Antonio Andreucci, sono annunciati al gran completo. Vantano il miglior attacco (14) e la miglior differenza reti (+10). La Pistoiese nel 1980/81 ebbe il suo massimo fulgore in A, ma tra peripezie e fallimenti nel 2012/13 si trovò in 2ª categoria. Ciò non toglie il fascino dello Stadio Melani, capace di oltre 13mila posti, una storia sportiva di spessore e un futuro fatto d’ottimismo.

Gara in diretta streaming su Vivo Azzurro tv.

c.l.

Nella foto: Tito Gasperini (Lenz), è rientrato dopo un lungo infortunio (foto Bastoni)