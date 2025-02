La Correggese frena

La Correggese (47) non va oltre il pareggio: soltanto 0-0 sul campo del Terre di Castelli (0-0). La striscia senza vittorie dei biancorossi in Eccellenza si allunga a quattro (due pari e due sconfitte), e oggi il Nibbiano e Valtidone, vincendo, potrebbe superare i ragazzi di mister Ivano Rossi e balzare in testa da sola a +2 (i piacentini sono impegnati in casa col Real Formigine che è in zona playout con 22 punti).

In Promozione, nel girone B, cade nel modenese il Castellarano (45): non perdeva da quattro partite, ma La Pieve Nonantola (40) è in gran forma e non ha perdonato. Il risultato finale è di 3-1 per i modenesi: gol di Cataldo al 24’, Gilli su rigore al 35’ e Casarano al’86’, per i reggiani ha segnato Borghi al 58’. Azulgrana secondi da soli, a -10 dall’Atletic Cdr Mutina, ovviamente in attesa delle gare di oggi.

Passiamo al girone C di Prima categoria: è finita 1-1 tra Povigliese (23) che continua a stare fuori dai playout, e Rubierese (35), che per ora è terza. Al gol di Signoriello dei locali (28’) ha replicato Azifa, segnando al 53’.

Vittoria all’ultimo respiro in Seconda categoria (girone D) per il Rubiera Calcio (19): un 2-1 sulla Virtus Bagnolo deciso dal rigore di Amrani addirittura al minuto 95. Prima aveva segnato Pignatti per i rubieresi (16’) e Vasapollo per i gialloblù (48’). Il Rubiera sale a ben 11 punti dalla Virtus, che è proprio la prima squadra dentro i playout.

Chiudiamo col doppio anticipo in Terza categoria. Domina il sabato lo Sporting Cavriago (38), che ora è primo a +5 sull’altra squadra del paese, il Calcio Cavriago (che oggi ospiterà il Collagna, quart’ultimo con 16 punti). Lo Sporting, infatti, ha battuto a domicilio il Gatta (22) con un netto 4-0. Nel primo tempo gol di bomber Redeghieri, e nella ripresa ecco i sigilli di Manvilli, Sonko e Ferrari.

I granata appenninici non vincono da sei gare e sono scivolati fuori dalla zona playoff: mercoledì saliranno a Collagna per il recupero del 16° turno con l’obiettivo di tornare ai 3 punti. A proposito di squadre d’alta quota: il Ramiseto (12) perde col Biasola (14) e ora è ultimo da solo, visto che proprio il Biasola lascia l’ultima posizione. Due a zero il finale, deciso dalla doppietta di Cirillo.