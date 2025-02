La Correggese in campo per riprendere la corsa

Sono cinque gli anticipi di oggi dei dilettanti, e partiamo dall’Eccellenza. È il momento di reagire per la Correggese (46), che dopo il grandioso score di 12 vittorie di fila, si è inceppata e viene da tre gare senza vittorie (due sconfitte e un pari): i biancorossi, agganciati in vetta dal Nibbiano e Valtidone, andranno alle ore 15 sul campo del Terre di Castelli (39). I modenesi sono un po’ altalenanti, ma hanno una rosa di tutto rispetto; arbitro dell’incontro Enrico Lelli di Cesena.

Un anticipo anche in Promozione: nel girone B trasferta modenese pure per il Castellarano (45), che farà visita alla Pieve Nonantola (37). Azulgrana reduci da quattro risultati utili di fila, e La Pieve non perde dal primo dicembre. Due squadre in ottima salute: arbitra Luca Cosimo Mariano di Bologna, sempre alle ore 15.

Un appuntamento anche con la Prima categoria: nel girone C scontro interessante alle ore 15 tra Povigliese (22) e Rubierese (34). I primi si sono tirati fuori dalle sabbie mobili con due vittorie nelle ultime due: ora la classifica dice +4 sui playout. La Rubierese è carica dopo la manita rifilata al Guastalla e punta al sorpasso, almeno per una notte, sulla Virtus Libertas per portarsi in seconda piazza. Arbitro: Alessio Krolikowski di Modena.

Un altro team di Rubiera scenderà in campo, ma in Seconda categoria (girone D): alle ore 14.30, infatti, il Rubiera Calcio (16) ospiterà la Virtus Bagnolo (8). I padroni di casa sono a +8 proprio sulla Virtus, prima squadra nei playout: i gialloblù, invece, sono a -4 dalla salvezza diretta. Arbitro designato: Enrico Monticelli di Reggio Emilia.

Chiudiamo con la Terza categoria: alle 14.30 appuntamento interno per il Biasola (11), che riceverà gli appenninici del Ramiseto (12). Si tratta delle ultime due della classe: Ramiseto che viene da quattro sconfitte, mentre sta meglio il Biasola che non perde da tre gare. Arbitro: Paolo Bonacini di Reggio Emilia.