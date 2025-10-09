Atenei intolleranti
Atenei intolleranti
CronacaLa Correggese passa il turno ai tiri di rigore
9 ott 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Cronaca
  4. La Correggese passa il turno ai tiri di rigore

La Correggese passa il turno ai tiri di rigore

Coppa, Serie D: nei tempi regolamentari padroni di casa costretti al pari da un’Imolese mai doma. Dal dischetto biancorossi implacabili

Il biancorosso Andrea Errichiello, classe 2002: porta la sua firma. il gol siglato. dalla Correggese nei tempi regolamentari. Poi il bis dal dischetto

CORREGGESE 5 IMOLESE 3 (dopo i calci di rigore, tempi reg. 1-1)

CORREGGESE: (3-5-2) Narduzzo; Gualdi, Carini, Panizzi; (29’ st Ferraresi), Ghizzardi (17’ st Arrondini), Calì, Squarzoni, Puglisi, (29’ st Errichiello), Truzzi; Cappelluzzo (31’ st Pampaloni), Berni (17’ st Ognibene). A disp. Mantini, Incerti, Vezzadini, Papiernik. All. Domizzi.

IMOLESE: (4-3-1-2) Cipi; Nistor, De Chiara, Vasconcellos (24’ st Serra), Cocchi; Ayri, Dragoi (33’ st Capozzi), Macario (33’ st Mwape); Troiano; Accursi (17’ st Giovannini), Leveh (20’ st Rizzi). A disp. Ferretti, Bellucci, Benincasa, Bredic. All. Potepan.

Arbitro: Norci di Arezzo (Yu di Treviso e Pretto di Vicenza).

Reti: 32’ st Errichiello, 47’ st Nistor. Sequenza rigori Imolese: Capozzi gol, Rizzi gol, Troiano parato, Giovannini parato. Correggese: Arrondini gol, Errichiello gol, Squarzoni gol, Ferraresi gol.

Note: ammoniti Pampaloni; Vasconcellos, Leveh, Giovannini, De Chiara. Angoli 7 a 2, rec. 1’+5’.

La Correggese avanza in Coppa Italia di Serie D grazie a una vittoria di carattere e determinazione contro un’Imolese comunque mai doma.

Dopo l’1 a 1 maturato nei tempi regolamentari, i biancorossi s’impongono 5 a 3 ai calci di rigore, conquistando la qualificazione ai 16esimi, dove probabilmente troveranno il Piacenza, vittorioso 2 a 1 sul Progresso. Ma gli accoppiamenti saranno effettuati solo nei prossimi giorni.

Buon avvio dei ragazzi di Domizzi: al 17’ la Correggese costruisce un’azione spettacolare: scambi rapidi e triangolazioni precise portano Cali alla conclusione, ma il tiro termina alto.

Nel finale del primo tempo, fiammata biancorossa: prima Berni, poi Cappelluzzo sfiorano il vantaggio.

Sul capovolgimento di fronte, è l’Imolese a rendersi pericolosa con Accursi, ma Narduzzo salva in due tempi.

La ripresa si apre con la Correggese ancora in pressione: Cappelluzzo offre una palla d’oro a Cali, che calcia però addosso al portiere.

Al 10’ Berni combina bene con Squarzoni, ma il tiro del centrocampista finisce di poco fuori.

Il vantaggio arriva al 32’: Errichiello recupera un pallone prezioso, apre sulla sinistra e da lì scocca un tiro preciso che si infila in rete per il momentaneo 1-0. Nel recupero, al 47’, l’Imolese pareggia: punizione da centrocampo messa in mezzo all’area e in mischia, colpo di testa di Nistor che supera Narduzzo.

La gioia dei biancorossi è rimandata solo di pochi minuti, perché ai rigori si dimostrano implacabili.

© Riproduzione riservata