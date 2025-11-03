La Correggese rimane al palo

PIACENZA 2 CORREGGESE 1

PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon (1’ st Pizzi); Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna (28’ st Mazzaglia); Mustacchio (32’ st D’Agostino), Trombetta (35’ st Pino). A disp.: Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Cabri, Garnero. All. Franzini.

CORREGGESE (4-2-3-1): Mantini; Ghizzardi (20’ st Cappelluzzo), Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Squarzoni (1’ st Taparelli), Galli; Siligardi, Pampaloni, Errichiello (31’ st Calì); Berni (1’ st Arrondini). A disp: Narduzzo, Carini, Gualdi, Truzzi, Zarrillo. All. Domizzi.

Arbitro: Pica di Roma 1 (Camilli e Iozzia di Roma 1).

Reti: 39’ pt Campagna, 8’ st Mustacchio, 43’ st Pampaloni (rig.).

Note: spettatori 1.700 circa. Ammoniti Martinelli, Lordkipanidze, Berni, Giorgini, Ghizzardi, Pizzi. Angoli 7-4. Recupero 1’+4’.

Buona partita della Correggese sul Garilli di Piacenza, ma il risultato finale dice 2 a 1 per i locali: e in una classifica cortissima, ora i ragazzi di Domizzi sono sestultimi che oggi significherebbe play-out. Ovviamente il campionato è ancora lungo e per Siligardi e soci c’è tempo per uscire dai bassifondi. Parte forte la Correggese con Siligardi che dopo pochi minuti colpisce il palo. Partita aperta sino al 38’ quando Campagna colpisce di testa in area per l’1 a 0. Nella ripresa il Piacenza aumenta i ritmi e trova il raddoppio su tiro di punizione di Mustacchio.

La Correggese prova a riaprire la partita, ma prima Pampaloni mette di poco fuori, poi Siligardi colpisce un altro palo (foto al centro). Ancora protagonista Siligardi che trova un rigore nel finale, realizzato da Pampaloni (foto sotto). Non c’è praticamente più tempo, la Correggese si catapulta in avanti, ma dopo 4 minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Per i reggiani anche il rammarico della prima sconfitta esterna di questo campionato.

Così mister Maurizio Domizzi a fine gara: "Dispiace non tanto per la sconfitta perché loro sono una squadra di spessore ma i due gol li abbiamo subiti con due palle lunghe che ci hanno messo in difficoltà, mentre potevamo gestirle diversamente. Continueremo a lavorarci in settimana".