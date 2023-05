La corrente porta la sabbia verso il porto di Boretto

Come prevedibile, gran parte della sabbia depositata nell’estate dello scorso anno a ridosso degli impianti di bonifica di Boretto, è stata portata verso valle dalle corrente del fiume, cresciuto di livello nelle ultime settimane grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il nord ovest dell’Italia. Ora, però, quella parte di sabbia rischia di provocare effetti negativi al porto turistico e, in generale, al lido di Boretto, il primo a essere interessato dalla "discesa" della sabbia, che in molti avrebbero preferito fosse stata portata altrove, magari lungo le spiagge romagnole, dove da tempo c’è la necessità di riqualificare le zone affacciate sull’Adriatico.

"Gran parte della sabbia scende verso il porto – conferma Giuliano Landini, comandante della motonave Stradivari ed esperto del Po – così come era previsto da tempo. Poi, non dragando adeguatamente il fondo del fiume, il materiale si accumula, con effetti negativi: sia in caso di secca sia in caso di piene ed emergenze. Ormai lo sanno tutti". Rispetto allo scorso anno già si evidenzia come il fondo si sia alzato di alcuni centimetri, con risultati negativi anche sulla navigazione.

Antonio Lecci