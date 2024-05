La corsa a Bruxelles: "Stop a follie green. Il mio obiettivo?. Tutelare il territorio"

"Essere in Europa significa avere un presidio per difendere e tutelare le nostre eccellenze emiliane e le esigenze del nostro territorio". Emiliano, 34 anni, portavoce nazionale dei giovani di Fratelli d’Italia è attivo in politica da sempre, da quando ha 16 anni. Dopo la laurea in relazioni internazionali, ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea. Stefano Cavedagna, imprenditore nel settore elettromedicale, è il candidato alle elezioni europee sostenuto da tutte le federazioni di FdI dell’Emilia Romagna. Con la sua ’volata’ la destra tenterà per la prima di avere un eurodeputato emiliano a Bruxelles.

Cavedagna, uno dei suoi motti in questa campagna elettorale è ’stop alle follie ecologiste’. Che cosa significa?

"Sono convinto che, sull’altare della transizione ecologica, si stiano danneggiando imprese e risparmiatori. Ad esempio siamo contrari al bando delle auto a motore endotermico in favore dell’elettrico, per noi oggettivamente insostenibile per le famiglie e per le imprese. Significherebbe rinnovare interi parchi auto, oltretutto con approvvigionamenti che arrivano direttamente dalla Cina: questo ci legherebbe mani e piedi a un regime comunista. Senza considerare che larga parte dell’energia elettrica è fatta con la combustione di gas, una scelta dunque non sostenibile e contraddittoria".

Molti degli attuali incentivi europei hanno come finalità la salvaguardia del pianeta.

"Tutti sono favorevoli alla tutela dell’ambiente, ma diciamo ’no’ a scelte ideologiche e insostenibili. Non si possno scaricare i costi della transizione ecologica su famiglie e imprese".

Che cosa porterà, da emiliano, a Bruxelles?

"Innanzitutto la tutela dell’agricoltura e dei nostri prodotti agroalimentari. Uno dei nostri obiettivi, ad esempio, è fermare il nutri-score (un sistema di etichettatura alimentare sviluppato in Francia per identificare i valori nutrizionali, ndr). Un semaforo sull’etichettatura degli alimenti che per un particolare algoritmo segnala ad esempio che la farina di grillo sia buona, mentre insaccati e Parmigiano Reggiano no. Noi conosciamo la qualità delle nostre eccelenze, ma all’estero un messaggio del genere verrebbe frainteso. E larga parte del nostro export è basata sulla vendita di questi prodotti".

Non c’è mai stato un eurodeputato emiliano di destra. Se fosse eletto sarebbe la prima volta.

"È importante avere una rappresentanza anche per difendere tutte le esigenze del nostro territorio: penso anche all’economia della ceramica, in seria difficoltà per norme imposte dell’Unione Europea".

Benedetta Salsi