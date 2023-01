La corsa ai saldi parte a rilento "In città non c’è proprio giro Molta attenzione al portafoglio"

di Lara Maria Ferrari

Andamento lento, con buoni margini di crescita. Come ogni anno, agli inizi di gennaio, cresce l’appetito da saldi, e la messa a punto di strategie mirate, dopo l’abbuffata dei regali di Natale, per trovare finalmente un articolo a cui si tiene a un prezzo competitivo. Partiti giovedì 5 gennaio, i saldi non hanno però ancora fatto boom, ci rivelano i negozianti del centro, i primi a registrare la temperatura degli acquisti.

"Un inizio lento, in continuità con le Festività, più in sordina rispetto al solito – dicono alla boutique Ninna-O –. I saldi stanno mostrando questo andazzo, relativamente alla prima manciata di giorni. Ad oggi, non so prevedere se il corso delle vendite muterà e porterà più introiti. Da qui allo sbaracco, che da noi tradizionalmente segna la fine della stagione dei saldi, vedremo. Ci sarà tutto il tempo per verificarlo".

Della stessa campana Sugar Blues, in via Emilia Santo Stefano: "Posso dire dal mio punto di vista che la corsa va molto a rilento – ammette Barbara Morlè, che prosegue –. Non c’è proprio giro a Reggio. Stanno attenti ad aprire il portafoglio, a causa del caro energia, alle spese del paniere e a un certo diffuso allarmismo. Si spera che migliori la situazione col passare dei giorni". Differente la prospettiva da Dresscode: "Come filosofia, non ho un negozio tipico da saldi perché cerco di mantenere una linearità nei prezzi che applico, e dunque negli sconti – spiega Fabio Porta –. La mia clientela cerca di approfittare del prodotto che desidera adesso, a un prezzo inferiore. Si tratta di una questione di mantenimento della qualità dei capi. Quando sali di qualità, poi non è possibile ottenere troppo margine nella riduzione dei prezzi".

Su via Guido da Castello sorge anche Pinocchio, che vende moda bimbo: "Lo start da noi è stato positivo, con il pienone sabato scorso. Consideri che i bambini vengono sempre al primo posto nelle scelte. Se si fanno delle rinunce, è più facile che siano da parte dei genitori a favore dei figli, per i quali si spende di più, optando per abitini e scarpette", dice Valentina Battistini.

A pochi isolati ecco Personal Shopper di Roberta Casoli: "Sì, non c’è stato uno scossone particolare. Sabato si è lavorato molto, ma penso dipendesse dal ponte dell’Epifania. Siamo partiti meglio perché l’anno scorso, ricordiamocelo, eravamo tutti in quarantena causa Covid. Personalmente, ho una clientela molto fidelizzata, che conosce gli abiti che propongo e cerca proprio capi selezionati approfittando di un costo vantaggioso".

"Sulle vendite di fine stagione il polso non è ancora stabile, ho riaperto solo lunedì – rivela Barbara Bumbaca, di B.B. Boutique –. Posso dire che se le Feste fanno da traino, allora gli auspici possono essere buoni. Ho un negozio particolare, ci ho messo la mia anima qui, e addirittura una fetta di clienti reggiane che si servono sul mio canale online non conoscevano il negozio fisico, che fa da volano alle mie vetrine di via Fornaciari".

Nella stessa porzione di esagono, Club calzature registra movimenti positivi: "In linea di principio le vendite vanno bene, soprattuto il weekend appena trascorso. Meno nella settimana, ma non ci possiamo lamentare – ammette Federico Palmieri, che analizza –. Per ora vedo gente che ha voglia di spendere, mentre più avanti ci sarà chi fa l’acquisto per necessità".