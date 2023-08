La corsa al fotovoltaico Triplicati gli allacci a Enel

Accendere il condizionatore senza l’incubo di una bolletta pazza. Un sogno che si sta realizzando per le famiglie che hanno installato sul tetto l’impianto fotovoltaico.

Un investimento che anche tanti reggiani hanno affrontato.

In Italia da gennaio a luglio 2023 E-Distribuzione ha più che triplicato gli allacci rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando addirittura la quota complessiva di connessioni abilitate nel 2022.

In 7 mesi le attivazioni di impianti sono state infatti oltre 220mila, per un totale di 2,6 GW di potenza installata. Un dato che si conferma in forte crescita, come registrato già lo scorso anno quando E-Distribuzione aveva superato i 203mila allacci di impianti rinnovabili, a loro volta triplicati rispetto al 2021.

Anche in Emilia-Romagna si registra un trend in crescita con l’installazione di oltre 21mila impianti per una potenza installata di 251 MW.

In questo contesto Reggio Emilia registra l’attivazione di 3.411 impianti per una potenza di 41 MW.

A confronto con lo stesso periodo del 2022 sono anche aumentate del 150% le richieste di allaccio alla rete da parte dei titolari di impianti di piccola taglia: un dato che evidenzia come sempre più famiglie e imprese scelgano di dotare le proprie case e i propri fabbricati di pannelli solari e altre tecnologie rinnovabili che permettono di conseguire importanti benefici economici e ambientali.

E-Distribuzione è al centro di questa transizione. "La società – si legge in una nota – aiuta i cittadini a giocare un ruolo attivo per abbracciare un modello di approvvigionamento energetico più sostenibile, dando loro la possibilità di consumare o immettere in rete l’energia autoprodotta e di ottenere, in questo modo, risparmi in bolletta e sensibili riduzioni delle emissioni di Co2".

E le procedure burocratiche? Se molti utenti lamentano ritardi nel perfezionamento delle pratiche, Enel fa notare di avere ben presente il problema.

"Con l’aumento esponenziale delle domande di allaccio è cresciuto anche l’impegno della società a migliorare l’efficienza dei propri servizi in linea con le esigenze della clientela: in soli sette mesi sono state, infatti, gestite oltre 1,5 milioni di pratiche, nonchè digitalizzate e semplificate le procedure di attivazione degli impianti allo scopo di soddisfare le richieste degli utenti e anticipare in molti casi i tempi di allaccio previsti dalla normativa vigente".