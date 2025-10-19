La corsa all’ospitalità: "Ecco il gelato alla grappa"

I momenti conviviali degli alpini sono spesso accompagnati da un salutare sorso di una bevanda alcolica. In occasione del raduno in città, l’idea più originale è stata senz’altro quella della gelateria "La Spatolata" di via Panciroli che per l’occasione ha inventato, e propone fino a oggi, il gusto gelato caffè corretto alla grappa.

"L’idea è nata venerdì - dicono i titolari Filippo Bonacini e Nicole Tajima - ero al bar Garibaldi e, parlando con i colleghi degli in arrivo in città, siamo arrivati a parlare del raduno degli Alpini. Allora ci hanno stuzzicato dicendo che dovevamo fare un gusto apposta per loro".

Come è caduta la scelta su caffè corretto grappa? "Ne abbiamo pensati diversi e diciamo che questa proposta è quella che ci è piaciuta di più. Abbiamo provato un paio di ricette e, senza svelare gli ingredienti, lo abbiamo fatto assaggiare ai clienti. Molti ci hanno detto che si sentivano distintamente sia il caffè che la grappa. Ed è piaciuto molto, da subito: un gusto meno dolce degli altri, ma ad un cliente l’assaggio è piaciuto talmente tanto che ha poi voluto un cono aggiungendo lo zabaione: insomma un gelato abbastanza alcolico ma il cliente è uscito dal negozio molto contento!".

Insomma il raduno degli alpini ha portato, come sempre, una ventata fresca di allegria.

"Mi ricordo - conclude Filippo - il raduno del 1997, un evento davvero di grande risonanza. Vedevo tanti alpini in giro per la città ed era molto bello il clima gioviale e vedo che anche questa volta si respira la stessa aria, anzi stamattina ho incontrato due alpini e abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Come esercenti, ben vengano queste manifestazioni che ravvivano il nostro centro storico e lo riempiono di gente: sono davvero ottime iniziative e speriamo ce ne siano tante altre in futuro".

E queste ultime parole dei titolari della Spatolata sono quanto mai vere. Passeggiando in centro, grazie anche ai mercati organizzati per le vie dell’Esagono, si respirava davvero un’aria di gioia e allegria con le vie tirate a lucido e addobbate a festa con tante bandiere tricolori ad accogliere le penne nere e i reggiani accorsi in centro. Anzi, nello spazio allestito in piazzetta XXIV Maggio con i grilli, i più piccoli hanno potuto immergersi nel passato cavalcando i tricicli di una volta rigorosamente con i cappelli da alpini in testa, prestati dai papà o dai nonni. Nella giornata di oggi molte attività commerciali resteranno aperte in occasione del raduno degli alpini e vedere il salotto della città vivo e festante non può che fare bene al cuore in mezzo a tante allarmanti notizie di cronaca.

Cesare Corbelli