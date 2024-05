La corsa di Guerrieri termina agli ottavi

Termina agli ottavi la corsa di Andrea Guerrieri nella Camparini Gioielli cup, il torneo ITF in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. Il classe 1998, davanti al pubblico di casa, lotta per tre set con la testa di serie numero 3 del seeding, il coetaneo Giovanni Fonio, prima di arrendersi: "Guerro" parte meglio e si aggiudica il primo parziale col punteggio di 7-6, prima che il suo avversario cambi passo e rimonti grazie ad un duplice 6-2. A strappare gli applausi del pubblico accorso in via Victor Hugo nonostante il meteo incerto è Martin Klizan: l’esperto slovacco, in cerca di riscatto dopo due anni di inattività e dopo esser stato numero 24 del mondo, ha la meglio sul ravennate Federico Bondioli: quest’ultimo, dopo aver subito il break nel gioco iniziale, sembra destinato a fare da vittima sacrificale ma ritorna in partita prima di cedere il primo set col punteggio di 6-4; nel secondo, tuttavia, Klizan alza il ritmo ed accede agli ottavi con un agevole 6-2. Sugli altri campi è battaglia a suon di colpi da fondo campo tra l’olandese Jelle Sells e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko: la vittoria va al primo, anche in questo caso in rimonta, col punteggio di 2-6, 6-3, 6-3. Tra i primi otto della manifestazione, che si concluderà domenica sul "centrale" alle 10,30, il russo Alexey Vatutin, che impiega un’ora e un quarto per regolare con un duplice 6-3 l’italo-argentino Facundo Juarez e conferma le buone impressioni destate in precedenza; saluta, invece, il giovane statunitense Toby Alex Kodat, domato dal 22enne comasco Federico Rottoli, che riscatta in questo modo una prima parte di stagione in chiaroscuro, col punteggio di 6-3, 6-4.

Nella giornata odierna, oltre ai quarti del singolare, andrà in scena anche la finale del doppio.

Nella foto: Lorenzo Rottoli e Toby Kodat