La Corte Ospitale cerca i nuovi talenti del teatro

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a "Bloom. La riserva del teatro", progetto rivolto a giovani artisti iscritti alle accademie teatrali o neo-diplomati (da non più di 3 anni) diretto (in questa seconda edizione) da Giuliana Musso (nella foto) e che si svolgerà tra luglio e settembre a La Corte Ospitale di Rubiera.

Quindici gli artisti che saranno ammessi: necessario che abbiano seguito o stiano seguendo un percorso di formazione teatrale nell’ambito della recitazione, della scrittura drammaturgica e della regia. L’edizione 2023 di "Bloom. La riserva del teatro" sarà dedicata alla dimensione dell’attoreautore nell’ambito del teatro d’indagine. Caratteristica principale di questo lavoro sarà l’auto-drammaturgia, un approccio alla scrittura che si genera da due condizioni: l’essere attori e la disposizione all’ascolto. La partecipazione è gratuita. Agli allievi è garantita l’ospitalità completa.

Le candidature devono pervenire entro il prossimo 2 maggio. Mentre L’esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti entro il 22 maggio. Info www.corteospitale.org

s.bon.