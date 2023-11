La Corte Ospitale diventa seggio. La scuola non chiuderà per il voto

La Corte Ospitale di Rubiera in futuro sarà sempre anche sede del seggio elettorale. I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado Fermi e i bambini della scuola dell’infanzia di Fontana potranno recarsi a scuola pure durante le elezioni. La sottocommissione elettorale circondariale ha accolto la proposta avanzata dall’amministrazione comunale di riorganizzazione delle sedi di voto a Rubiera.

"Avevamo sperimentato – ricorda il sindaco Emanuele Cavallaro – con successo l’utilizzo della Corte Ospitale per l’ultimo referendum. Tutto al piano terra con ampio parcheggio, facilmente sorvegliabile. Perfetta e, tra l’altro, bellissima. Le sezioni che sono all’interno della scuola Fermi sono dunque state ridistribuite tra la Corte e la scuola primaria Ariosto che era già sede di altri seggi. La sezione presente a Fontana nella scuola dell’infanzia, che si trovava in locali piccoli per lo scopo e aveva anche un problema di accessibilità per chi fa fatica a muoversi, è stata a sua volta trasferita alla Corte". A tutti i cittadini interessati dal cambiamento arriverà una lettera personalizzata dove saranno illustrate le istruzioni e il tagliandino da appiccicare sulla propria tessera elettorale. "Avremmo volentieri fatto analoga scelta – evidenzia il sindaco Cavallaro – anche per salvaguardare altre scuole, ma abbiamo passato in rassegna tutti gli altri edifici pubblici disponibili a partire dalle palestre, ma nessuno aveva le caratteristiche per ospitare più seggi elettorali in base alle norme vigenti: abbiamo cercato di dare la miglior risposta possibile ‘salvando’ due scuole tra cui quella che aveva più problemi logistici. Come sempre nelle giornate di voto ci sarà il servizio per dare un passaggio a chi ne ha bisogno. Per chi ha perso la tessera elettorale dove attaccare il tagliandino, è possibile richiederne una ristampa all’anagrafe". Si tratta di una modifica permanente, in vigore in occasione di qualsiasi consultazione elettorale.

m. b.