’La coscienza di Zeno’ al Ruggeri. Sul palcoscenico Alessandro Haber

· Apre il sipario sulla nuova stagione del teatro Ruggeri di Guastalla, stasera alle 21, con ’La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, con protagonista il noto attore Alessandro Haber (foto) insieme a Alberto Fasoli, Valentina Violo, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Stefano Scandaletti, Giovanni Schiavo, regia di Paolo Valerio.

· Il Reggio Film Festival stasera alle 21 si sposta al Novecento di Cavriago con ’L’ordine dell’errore’, incontro con la regista Liliana Cavani, in dialogo con Nicola Bassano. A seguire la proiezione del film ’L’ordine del tempo’.

· Stasera alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione a Reggio, spazio alle prove aperte di ’Eves’, spettacolo che andrà in scena domani alle 20,30, attraverso un progetto della compagnia Natiscalzi Dt che lega astronomia e danza contemporanea. La divulgazione scientifica si fa spettacolo, si viaggia alla conoscenza dell’universo e di noi stessi nel parallelismo fra micro e macro cosmo.

· Al cinema Rosebud di Reggio stasera alle 21 la proiezione di ’Paris, Texas’, film americano del 1984 diretto da Wim Wender, interpretato da Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski proposto per la rassegna ’Cinema ritrovato’ in versione originale con sottotitoli in italiano.

