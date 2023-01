La Costituzione ai migranti la consegna il ministro

L’omaggio più simbolico della nostra bandiera e della Costituzione alle associazioni di migranti. In Sala del Tricolore il sindaco Luca Vecchi e il ministro Luca Ciriani hanno consegnato i riconoscimenti a tre diverse realtà che operano nel nostro territorio in favore dei luoghi d’origine, sotto l’egida del centro interculturale Fondazione Mondinsieme (rappresentato ieri dai vertici, dal presidente Matteo Rinaldini, dal direttore Mario Cipressi e dalla responsabile Marwa Mahmoud nonché consigliera comunale) del quale quest’anno ricorre il ventesimo anniversario. Emozionatissimi e tanti vestiti con abiti tradizionali, hanno seguito tutta la cerimonia della festa del Tricolore, alcuni di loro filmando integralmente coi telefonini il grande evento, dall’alzabandiera fino al teatro Valli.

In assenza delle scuole che solitamente ricevono la Costituzione nell’annuale occasione, i premi sono andati all’associazione dei volontari ucraini Abyi di Ksenya Makàr, Diana e Antonina Bota che hanno fornito assistenza di ogni tipo ai connazionali in fuga dopo l’invasione della Russia e lo scoppio della guerra il 24 febbraio scorso. Poi all’associazione interculturale Afrodanzalo che da anni, attraverso la danza, ha investito risorse nella cittadina senegalese di N’Gaparou dove ha dato vita al centro culturale Penthi-My dedicato all’infanzia e ai giovani orfani; a ritirare la copia del primo tricolore e della nostra carta costituzionale dalle mani del ministro è stata una delegazione composta da Moussa Lo, Elena Rossi e Alessandra Comali. Infine l’associazione maliana Badegna-Fratellanza che promuove il coinvolgimento della comunità in iniziative culturali locali come il concerto di Qumou Sangarè grazie alla collaborazione de I Teatri di Reggio.

Altrettanto simbolico che un ministro di destra (e di un partito sempre al centro delle discussioni sui temi dell’immigrazione) abbia consegnato i riconoscimenti. "Se l’integrazione è fatta sulla base della legalità e nel rispetto della Costituzione, è un ruolo fondante del nostro Paese – ha puntualizzato il ministro Ciriani – I nuovi cittadini italiani sono i benvenuti come chi viene qui per motivi di lavoro, per costruire una famiglia e per affermarsi".

Daniele Petrone