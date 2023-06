La "Costituzione più bella del mondo" L’Anpi della Bassa premia gli studenti

Si è svolta a Gualtieri, a palazzo Bentivoglio, la premiazione del settimo concorso video fotografico "La Costituzione più bella del mondo" organizzata dalle sezioni Anpi della Bassa reggiana. Per la scuola elementare i premi da 150, 100 e 50 euro per acquisto di materiale didattico sono andati alla quinta E di Reggiolo e alla quarta dell’istituto Sant’Orsola di Guastalla, terzo posto per le quinte A,B e C del "Gonzaga" di Guastalla. I premi per le scuole medie (300, 200 e 100 euro) alla prima C di Luzzara, seguita da Sofia Bonini dell’istituto comprensivo di Reggiolo e dalla terza A di Novellara. Presenti all’iniziativa gli organizzatori del concorso, rappresentanti delle autorità locali, oltre ai giovani premiati.